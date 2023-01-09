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【嗶哩嗶哩配股】B站折讓逾6%發行1534萬股Z類ADS、值逾30億港元　美股開市後跌逾5%

股市 23:06 2023/01/09

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【嗶哩嗶哩配股】B站發行1534萬股Z類ADS、值逾30億港元

「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 公布，擬承銷發行1534.4萬股「一股一票」Z類美國存託股份ADS。相關ADS發售價為26.65美元，較上周五美股收市及今日（9日）在港收市價均折讓逾6%，集團預計發售所得款項總值接近4.1億美元（約32億港元）。B站美股（美：BILI）開市後跌逾5%，暫報27.01美元。

B站公布該批股份發售價為每股美國存託股ADS 26.65美元（相等於每股美國存託股約209.20元），較上周五美股收市價28.65美元折讓近7%，較今日（9日） Z類普通股在港收市價224.00元折讓約6.6%。

B站表示，發行股份所得資金，部分會用作支付本金金額2.693億美元、2026年12月到期的票面息0.5厘未償還可轉換優先票據，以及補充公司資金和營運資本。

高盛為是次配股的獨家賬簿管理人。

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編輯：麥德銘

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 美股
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