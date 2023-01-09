  • 20°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股走勢】大摩料標指跌兩成　景順料臨近觸底

股市 20:44 2023/01/09

分享：

分享：

【美股走勢】機構對美股後市表現分化　大摩料標普或低見三千點　景順：年底標普有望突破四千點

美股將受制經濟衰退陰霾，但各行對衰退程度及企業盈利的不同見解，正正影響對美股後市的判斷，摩根士丹利預計標普或低見3000點，而景順估計標普年底將突破4000點，分別較現時的3900點水平跌兩成，以及輕微高於現水平。

大摩策略師Michael Wilson表示，美國股市面臨的跌幅將遠超預期，或出現自2008年金融危機以來最大年度跌幅，預料標普500指數或低見3000點，潛在跌幅近23%。

Wilson稱，投資者對美國經濟前景普遍持悲觀態度，預料在溫和衰退下，標普將於介乎3500至3600點區間見底。儘管市場共識可能方向正確，但幅度錯誤，因目前企業的利潤預測仍屬過高，風險溢價（Risk Premium）處於2008年初以來最低水平，或暴瀉至3000點左右觸底。

景順全球策略師 Brian Levitt 稱，美國經濟預期在陷入溫和衰退，但投資者應該為市場持續反彈作準備，預料年底標普有望突破4000 點。Levitt稱，聯儲局將在今年首季的某個時候結束貨幣緊縮政策，股市也有望出現回暖訊號。

Levitt 相信本輪下跌已進入尾聲，他預測，儘管美股在短期內仍可出現輕微下跌，但預計標普年底將突破 4000 點，較目前水準仍有逾 3%的上漲空間，他強調，未來股市表現與疫情時有所不同，疫情期間，市場投機性大，許多股票被嚴重高估，而過去幾個月，成長型股票及加密貨幣等風險較高的資產估值大幅回落，市場情緒持續降溫。Levitt 表示，美股已經臨近觸底時期，建議投資者重新在投資組合中增加對風險型資產的配置，「如果試圖預測 5%至10%的下行時段，就有可能錯過復甦。」

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【大行看法】張憶東：港股春天再降臨　中國重啟利好資金流入　投資圍繞4主綫

【大行看法】大摩投資總監Mike Wilson：明年價值股將受重創　「當前經濟周期下，增長股與價值股分別不大」

編輯：伍鍵文

美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 經濟衰退 指數 宏觀分析 貨幣政策 大行報告 財政政策 經濟數據表現
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【虛擬資產】安領國際附屬拓虛擬資產委託賬戶管理及基金分銷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【劉鑾鴻旗下】尖沙咀SOGO崇光確認退租、料通關短期助力有限　母企利福除牌不足1個月
【港股夜期+北水】北水再錄12.3億元淨流出　買港交所沽小米建行　恒指夜期升41點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水再錄12.3億元淨流出　買港交所沽小米建行　恒指夜期升41點（不斷更新）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【2023展望】花旗：恒指上半年先見24000點、看好H股多於A股　薦6隻H股首選股（附名單）
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）
【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產　歌手JW男友破產聆訊下月進行
【卓悅653】卓悅控股旗下公司被清盤、創辦人葉俊亨被頒令破產　歌手JW男友破產聆訊下月進行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款