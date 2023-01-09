【美股走勢】大摩料標指跌兩成　景順料臨近觸底

▲ 【美股走勢】機構對美股後市表現分化 大摩料標普或低見三千點 景順：年底標普有望突破四千點

美股將受制經濟衰退陰霾，但各行對衰退程度及企業盈利的不同見解，正正影響對美股後市的判斷，摩根士丹利預計標普或低見3000點，而景順估計標普年底將突破4000點，分別較現時的3900點水平跌兩成，以及輕微高於現水平。

大摩策略師Michael Wilson表示，美國股市面臨的跌幅將遠超預期，或出現自2008年金融危機以來最大年度跌幅，預料標普500指數或低見3000點，潛在跌幅近23%。

Wilson稱，投資者對美國經濟前景普遍持悲觀態度，預料在溫和衰退下，標普將於介乎3500至3600點區間見底。儘管市場共識可能方向正確，但幅度錯誤，因目前企業的利潤預測仍屬過高，風險溢價（Risk Premium）處於2008年初以來最低水平，或暴瀉至3000點左右觸底。

景順全球策略師 Brian Levitt 稱，美國經濟預期在陷入溫和衰退，但投資者應該為市場持續反彈作準備，預料年底標普有望突破4000 點。Levitt稱，聯儲局將在今年首季的某個時候結束貨幣緊縮政策，股市也有望出現回暖訊號。

Levitt 相信本輪下跌已進入尾聲，他預測，儘管美股在短期內仍可出現輕微下跌，但預計標普年底將突破 4000 點，較目前水準仍有逾 3%的上漲空間，他強調，未來股市表現與疫情時有所不同，疫情期間，市場投機性大，許多股票被嚴重高估，而過去幾個月，成長型股票及加密貨幣等風險較高的資產估值大幅回落，市場情緒持續降溫。Levitt 表示，美股已經臨近觸底時期，建議投資者重新在投資組合中增加對風險型資產的配置，「如果試圖預測 5%至10%的下行時段，就有可能錯過復甦。」

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編輯：伍鍵文