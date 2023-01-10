【新春好去處】超濃厚農曆新年氣氛 香港許願節來回包車接送連祈福套裝 低至每位$148

不足兩周後，就是農曆新年的大日子，相信大家又要為長假期準備節目。每年的農曆新年，不少人會前往大埔林村舉辦的香港許願節，感受農曆新年熱鬧氣氛。旅客可以在許願樹前拋寶牒許願，或點放蓮花燈祈福，盡情體驗這個極具本土特色的新春活動。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？



想用最方便的方式參加這活動?KKday剛推出香港許願節來回包車接送及許願寶套裝套票，每位低至148元。

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優惠詳情：

優惠1：香港許願節 2023 ｜來回包車接送＆許願寶套裝（1 套 3 款）

KKday 優惠: 成人每位238元 優惠連結：請按此

行程包括：來回包車接送、香港許願節 2023 許願寶套裝（蓮花燈 1 份+許願寶 1 份+誠

心鎖 1 對，共 3 款）



優惠2：香港許願節 2023 ｜來回包車接送＆許願寶 1 款

KKday 優惠: 成人每位148元位 優惠連結：請按此

行程包括：來回包車接送、香港許願節 2023 許願寶套裝（3 選 1：蓮花燈 1 份/ 許願寶

1 份 /誠心鎖 1 份）

0-1 歲幼童每位80元，只包來回包車接送。

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優惠資訊：

九龍塘集合及解散

集合地點及時間：09:00 九龍塘港鐵站 D 出口多福道

解散時間：12:00 林村集合回九龍塘港鐵站

荃灣西集合及解散

集合地點及時間：10:00 荃灣西鐵站 D 出口（近如心廣場巴士總站外）

解散時間：13:00 林村集合回荃灣西

優惠日期（預訂期）：2023 年 1 月 10 日 12:00 至 1 月 16 日 23:59

體驗日期：2023年1月24至26日, 28至29日

許願寶換領地點： 許願節場內 KKday 換領處

許願寶換領時間：10:00至12:45

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責任編輯：陳詠妍