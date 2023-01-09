彭博：受惠於中港通關　港2023年GDP增幅或超新加坡

隨着中港兩地通關，《彭博》報道指，經濟學家上調本港經濟增長至3.3％，高於之前預測的2.7%，若一如預期，本港GDP增幅將超越新加坡，會是14年以來首次。

《彭博》報道指出，12名經濟學家進行的調查顯示，預計香港2023年經濟增長為3.3%，比起去年11月時，25位經濟學家預測為2.7％要高。

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調查又顯示，隨著歐美市場或走向經濟衰退，依賴貿易的新加坡今年的增長將趨於平穩，經濟增長2%，如香港經濟增幅高於這個速度，將會是自2008年以來首次超過新加坡。

報道引述信評機構穆迪（Moody’s） 經濟學家Heron Lim分析稱，香港正在改變方向，但需等到今年下半年才能看到真正的改變，預計香港GPD全年增長3.8%，去年11月份的預測為3.2%。

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