【內房危機】為何碧桂園是「大得不能倒」房企？　富瑞三原因拆局

▲ 為何碧桂園是「大得不能倒」房企？ 富瑞三原因拆局

近一年多間內房相繼債務違約，市場也不再「篤定」龍頭不會倒下。隨房地產市場環境已完全翻轉，富瑞中國金融地產行業首席分析師陳姝瑾認為，再有大型民企違約衝擊將更大，形容碧桂園 （02007） 已變成「大得不能倒」。

陳姝瑾解釋，首先，碧桂園目前在全國有3,000多個樓盤，一旦公開債務違約，將牽連供應商、建築商，停工率可以飛升到20%或以上，一般而言，每間房企的停工率在5%以下。若3,000多個樓盤中有600個停工，對地方政府在力保「保交樓」期間是不堪承受。

第二，她指，各家金融機構與碧桂園有較多合作關係，如果出現違約，幾乎所有金融機構也涉及在內，對金融機構有比較大的影響。

第三，市場一度認為 （03333） 是「大得不能倒」房企，但最終仍是出現債務違約。陳姝瑾指，恒大倒下時未有其他房企一同倒下，故恒大是單一事件，金融機構及整個體系可以承受，只是一旦現在再有一家大型房企倒下，行業就會變得很困難。

記者：袁諾曦

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