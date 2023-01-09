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【有相睇】多組買家洽購　業主趁機反價25萬　將軍澳天晉兩房965萬易手

股樓投資 18:37 2023/01/09

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受惠中港通關，近期樓市交投氣氛好轉，業主信心增強，亦開始進取。中原地產伍錦基指，將軍澳天晉一期新近錄得「反價」成交，有兩房戶以965萬元易手，成交價略高於網上銀行估值。

成交單位為天晉一期3座高層D室，實用面前536平方呎，兩房間隔，去年4月放盤，當時叫價1,200萬元，但無人承接。及至近日，單位叫價減至940萬元，即獲多組買家洽購，而業主見通關後，睇樓氣氛好轉，即多度反價，而單位最終以965萬元沽出，實用呎價18,004元，累加25萬元。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 天晉 二手市場 中原地產 將軍澳

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