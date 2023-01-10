馬斯克私人飛機去年共飛逾130次 最短僅6分鐘

美國曾有一名青年開設社交媒體Twitter帳戶，長期追蹤美國電動車廠Tesla創辦人馬斯克等多名富豪的行蹤。青年引述數據表示，馬斯克的私人飛機去年一共飛行了逾130次。其中最短的一次儘飛行6分鐘，但最長的則長達12小時。

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現年20歲的佛羅里達州青年斯威尼（Jack Sweeney）自2021年起，已開始追蹤馬斯克（Elon Musk）等一眾名人的私人飛機行蹤。他引述馬斯克持有的G650ER噴氣式私人飛機公開數據指，飛機在2022年一共飛行134次，其中最短儘飛行6分鐘，最長的則有12小時。

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整體而言，馬斯克私人飛機在去年，一共排放1,900噸二氧化碳，包括燃油費用在內，成本約為110萬美元（約858萬港元）。但相關數據並未透露，馬斯克本人是否身處飛機內。

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數據亦顯示，私人飛機去年曾飛往法國、巴西、希臘、意大利、德國及英國。馬斯克本人去年曾現身世界盃現場觀看決賽，很大機會亦是乘坐飛機前往主辦國卡塔爾。但飛機最經常前往的地點則是美國德州的奧斯汀（Austin）、布朗斯維爾（Brownsville）以及加州的洛杉磯（Los Angeles）。

馬斯克上月曾表示，將對斯威尼採取法律行動，並更新Twitter私隱政策，列明公開他人實時位置屬違規。斯威尼原本追蹤馬斯克私人飛機動態的帳戶「ElonJet」亦被禁，馬斯克則指帳戶已危及他家人的安全。斯威尼其後再開設帳戶「ElonJetNextDay」，延遲24小時發布馬斯克私人飛機動態消息。

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責任編輯：李俊儀