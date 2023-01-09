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【2023年部署】 花旗予恒指上半年目槱24000點 另列6股為首選

股樓投資 18:55 2023/01/09

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花旗發表報告指，內地今年會推出措施推動消費，帶動本地需求及周期性復甦，今年經濟增長達5.3%，成為全球唯一一個今年經濟有力加快增長的主要經濟體。該行同時預計，恒指成分股今年毎股盈利可反彈13.7%。並且予恒指今年上半年目標為24000點，全年目標達25000點。花旗同時建議加注消費、科技、醫療和運輸等板塊，並列出6隻為首選。

花旗2023年首選股名單：

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【通關落實】國航非公開配售A股 集資150億人幣  詳情請看【下一頁

花旗又預計，內地會維持寬鬆的貨幣政策，惟因面對通脹風險，未必推出大規模刺激經濟的措施。基於市場預計中國經濟增長的趨勢會持續，除了利好股市及息口，也對人民幣走勢提供支持。

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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彭博：受惠於中港通關　港2023年GDP增幅或超新加坡

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