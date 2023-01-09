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【大行報告】美團3690被大摩剔除首選地位、股價逆市跌1%　大摩：美團表現料續強勁、升目標價28%

股市 18:02 2023/01/09

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【大行報告】美團3690被大摩剔除首選地位、股價逆市跌1%　大摩：美團表現料續強勁、升目標價28%

美團 （03690） 股價周一逆市下跌1.1%，收報180.6元。摩根士丹利指，美團是內地復常主要受惠股之一，其長線盈利前景仍然穩健，隨公司核心業務盈利能力改善，加上採取新措施優化成本，預期美團表現持續強勁。

大摩維持美團「增持」評級，目標價升27.8%至230元，但受到估值、競爭風險及股東沽售壓力困擾，美團再不是該行首選。

大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成【下一頁】

大摩指，內地復常速度較預期為快，私人消費將帶動經濟復甦，預期美團的「餐飲外賣」及「到店、酒店及旅遊」兩大業務收入自第二季大幅反彈，因此持續相信美團可達到2022至2025年核心本土業務收入複合年均增長率達25%，以及2025年經營溢利率20%的中期目標。

美團在本土服務的領導地位料可維持

「基於進入門檻較高，優質核心收入於2022至2025年的複合年均增長率可達28%，管理層執行能力強，美團在本土服務的領導地位料可維持。」

大摩稱，美團今年預測核心市盈率已達29倍，估值相對較高，加上到店業務面臨抖音的競爭，騰訊 （00700） 分派美團亦對短線股價構成壓力，故將科網股首選地位轉至阿里巴巴 （09988）

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【美團3690】美團創始人穆榮均放棄62億元「特權」股份　帶動CEO王興投票權增至43.5%

相關文章：【大行報告】中信里昂：科網股成中國重開贏家　明年首選阿里、騰訊、美團等

編輯：陳韻妍

港股 美團－W（03690） 個股分析 外賣 增持 阿里巴巴－SW（09988） 受惠股 抖音 目標價 大行報告
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