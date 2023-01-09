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【比亞迪1211】股神減持105.8萬股比亞迪 套現2億元 股權降至13.97％

股樓投資 19:09 2023/01/09

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比亞迪股份（01211）再遭股神巴菲特（Warren Buffett）減持，據港交所最新資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於上周二（3日），減持105.8萬股比亞迪H股，每股平均價191.44元，套現2億元。

比亞迪今日（9日）收市價201.4元，下跌0.5%，成交額16.6億元。

大行對比亞迪評級及目標價

    點擊圖片放大
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經過是次減持後，巴菲特持有之比亞迪H股將減少至1.533億股，股權由14.06%降至13.97%。按今日收市價計，該比股份最新市值為308.8億元。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：李兆明

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減持 比亞迪 港股 巴菲特 比亞迪股份（01211）

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