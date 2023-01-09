【比亞迪1211】股神減持105.8萬股比亞迪 套現2億元 股權降至13.97％

比亞迪股份（01211）再遭股神巴菲特（Warren Buffett）減持，據港交所最新資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於上周二（3日），減持105.8萬股比亞迪H股，每股平均價191.44元，套現2億元。

比亞迪今日（9日）收市價201.4元，下跌0.5%，成交額16.6億元。

大行對比亞迪評級及目標價

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

經過是次減持後，巴菲特持有之比亞迪H股將減少至1.533億股，股權由14.06%降至13.97%。按今日收市價計，該比股份最新市值為308.8億元。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明