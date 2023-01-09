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【中港通關】渣打計劃將本港大灣區專隊人手增加一倍　金鐘開設全新理財中心

Hot Talk 18:41 2023/01/09

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【中港通關】渣打計劃將本港大灣區專隊人手增加一倍　金鐘開設全新理財中心

中港正式通關，渣打 （02888） 表示，近日前來香港渣打分行的大灣區旅客數目逐漸增加，相信重啟香港與內地之間的頻繁人口流動，將有助推動本港經濟進一步復蘇，刺激個人和企業對跨境金融和理財服務的需求，亦積極提升其跨境理財服務，如增加大灣區專隊人手及加強分行配套，未來計劃將本港大灣區專隊人手增加一倍，並於金鐘開設全新理財中心。

渣打去年第四季跨境客戶新開戶數目按季增長近兩成半

渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，去年第四季，該行跨境客戶新開戶數目按季增長近兩成半，反映內地客戶對跨境銀行服務的需求殷切。

有來自深圳的客戶於通關後首個工作日到訪該行財富管理中心，指作理財和投資決定時，與客戶經理面對面溝通能更有效深入了解產品的特性和市場的最新情況。

渣打去年宣布，未來3年為中國包括大灣區的業務，投放總值3億美元，同時於廣州完成建設渣打大灣區中心，及於銅鑼灣開設首間大灣區理財中心提供一站式跨境銀行服務，並且為跨境理財通客戶提供逾130隻理財通的產品。

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【中港通關】美銀料次季才會撤銷所有通關限制　初期入境旅客料僅及2019年高峰約30%、對香港經濟貢獻有限

【中港通關】新城市廣場準備逾5萬份購物券禮包迎旅客　料新春人流及生意額按年增15%及20%

記者：宋佩恩

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