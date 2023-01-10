悉尼租盤嚴重不足 最多150人爭一間

隨澳洲防疫措施放寬，更多民眾陸續返回城市生活。大城市之一悉尼的街頭日前出現離奇現象，大批民眾在住宅區排隊，他們是尋找住處的潛在租客。一名剛移居當地的愛爾蘭女子表示，其中一間房屋的等候人數相信最多有150人。

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上周由愛爾蘭首都都柏林搬至悉尼的女子奧洛克林（Ciara O'Loughlin）表示，上周六（7日）的東部市郊尋房之旅曾參觀12間房屋，每間門外一律排起超長人龍，滿是同樣「搵屋心切」的潛在租客。

奧洛克林指其中一間等候人數最多，估計將有100至150人。但她指當日的排隊時間其實不長，最多只等20分鐘便可以入屋，其他「搵屋」人士亦只在屋內稍作停留便離開。

雖然當日參觀的房屋全數有申請租住，但奧洛克林與朋友始終不甚有信心。她指聽聞不少人出價高於列出的租金，希望確保能夠租住，直指悉尼的房屋租賃市場十分激烈。

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當地民眾兼前地產經紀Danny Da Rocha表示，現時悉尼租屋市場令人震驚，不止租金開價誇張，更甚至有業主讓人參觀前亦不清理房屋。

澳洲樓市專家指出，當地租盤短缺嚴重及市場焦慮程度，只有上世紀30年代的經濟大蕭條時期可以比擬。

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責任編輯：吳漢培