【AAPL】蘋果加速轉移生產線　印度出口iPhone總額按年升近1倍

彭博報道指，蘋果公司（美：AAPL）去年4月至12月從印度出口的iPhone價值超過25億美元，接近上個財政年度出口總額的一倍，也達到歷來新高，反映公司在地緣政治緊張等因素下，正加速轉移生產線的策略。蘋果股價盤前靠穩，暫升0.4%，報130.15美元

報道指出，鴻海和緯創在去年4月至12月期間（截至2023年3月的財政年度首9個月）均出貨逾10億美元的蘋果設備，另一間蘋果設備製造商和碩則有望在本月底前從印度出口價值約5億美元的蘋果設備。

鄭州工廠示威或成生產線加速轉移導火線

市場推測，本為全球最大蘋果手機製造基地的鄭州富士康工廠去年11月爆發工人示威，當時曾一度影響iPhone生產，或成為蘋果加快將生產線轉移至海外的導火線。

繼MacBook早前將生產線移至越南後，蘋果所有旗艦產品都在中國以外各設多一個生產地點，分別在印度生產iPhone；以及在越南生產MacBook、Apple Watch及iPad。

另外，蘋果已計劃今大幅增加於印度生產iPhone的產量，亦計劃將部分AirPods及 Beats耳機的生產線移到印度，目標使該國家成為另一個重要生產地點。

相關文章：

【股神沽比亞迪】巴菲特上周減持近106萬股比亞迪 套現2億元

【Tesla減價】Tesla中國減價後更搶手？ Model Y交付日期延長到2至5周

編輯：葉志偉