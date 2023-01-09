  • 20°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】蘋果擬印度設首間旗艦店　招兵買馬覓人才

科技 17:53 2023/01/09

分享：

分享：

蘋果將於印度開設旗艦零售店

蘋果（Apple）近年亟欲拓展印度市場，不但要求供應鏈廠商逐步將部分工廠轉移至印度生產，近日更有外媒指出，蘋果將於印度各地展開有關實體店的店長、市場部等招聘程序，準備最快今季內，在這個全球第二大智能手機市場成立首間旗艦店。

【蘋果有聲書】蘋果藉AI語音技術　推Apple Books「有聲書旁白服務」

【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務

據金融時報報道指，蘋果近日正在印度大舉招募員工，當中包括實體店店長、高級經理等，工作地點則分佈於印度多個地方，包括：孟買、新德里等，大部分職位均與零售商店的業務相關。

報道也提及，預計蘋果將會在今年3月於孟買開設首間印度旗艦店，面積達22,000平方英呎。與此同時，蘋果也將與印度塔塔集團（TaTa）旗下Infiniti Retail合作，探討在其多個高級購物中心及商業街開設約100間小型實體專門店。

事實上，蘋果近年正積極開拓印度市場，且銷售表現也不錯。據Cybermedia Research（CMR）報告稱，去年7月至9月iPhone於印度的銷量較上一季度增長44％，即有逾170萬部iPhone於暑期內於印度售出。加上蘋果於去年9月也宣布開始在印度組裝iPhone 14，相信印度將會是蘋果接下來相當重視的市場之一。

【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元

責任編輯：莫悠悠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
2023/01/04
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台
2023/01/04
【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
2022/12/30
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
【政府追稅】蘋果誤用iPhone免稅優惠　遭日本追繳7.65億元稅款
2022/12/27
【政府追稅】蘋果誤用iPhone免稅優惠　遭日本追繳7.65億元稅款

你可能感興趣

【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
16:30 2023/01/04
【無線充電】次世代Qi2無線充電標準　將整合蘋果MagSafe磁吸式充電技術
【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台
13:15 2023/01/04
【機迷熱話】Epic Games CEO暗示　《Fortnite》有望今年重返蘋果iOS平台
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
13:48 2022/12/30
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
Apple 職位招聘 移動裝置 科技產品 孟買 智能手機 銷售 印度 iPhone

上一篇文章

【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場　Elon Musk預告將有四項變化

下一篇文章

【機上Wi-Fi】達美航空2月起　免費提供機上Wi-Fi服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄
【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄
【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款