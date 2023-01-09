【蘋果動向】蘋果擬印度設首間旗艦店　招兵買馬覓人才

▲ 蘋果將於印度開設旗艦零售店

蘋果（Apple）近年亟欲拓展印度市場，不但要求供應鏈廠商逐步將部分工廠轉移至印度生產，近日更有外媒指出，蘋果將於印度各地展開有關實體店的店長、市場部等招聘程序，準備最快今季內，在這個全球第二大智能手機市場成立首間旗艦店。

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據金融時報報道指，蘋果近日正在印度大舉招募員工，當中包括實體店店長、高級經理等，工作地點則分佈於印度多個地方，包括：孟買、新德里等，大部分職位均與零售商店的業務相關。

報道也提及，預計蘋果將會在今年3月於孟買開設首間印度旗艦店，面積達22,000平方英呎。與此同時，蘋果也將與印度塔塔集團（TaTa）旗下Infiniti Retail合作，探討在其多個高級購物中心及商業街開設約100間小型實體專門店。

事實上，蘋果近年正積極開拓印度市場，且銷售表現也不錯。據Cybermedia Research（CMR）報告稱，去年7月至9月iPhone於印度的銷量較上一季度增長44％，即有逾170萬部iPhone於暑期內於印度售出。加上蘋果於去年9月也宣布開始在印度組裝iPhone 14，相信印度將會是蘋果接下來相當重視的市場之一。

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責任編輯：莫悠悠

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