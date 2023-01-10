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美25歲老師獲讚盡責 遭男童槍傷第一反應叫學生逃跑

環球社會熱點 08:05 2023/01/10

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美國弗吉尼亞州上周五（6日）發生一宗駭人校園槍擊案，一名6歲男童與老師口角後，開槍槍傷女老師茨沃納。茨沃納中槍後臨危不亂，第一反應立刻叫其餘學生逃跑，獲讚盡責有愛心。

美6歲男童槍擊老師釀重傷 校長呼籲加強槍械管制 【下一頁】

涉案學校Richneck小學位於弗吉尼亞州紐波特斯紐市（Newport News），25歲的茨沃納（Abby Zwerner）當日在一年級的課堂上講完故事後，學生正準備上另一堂美術堂。

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不過一名6歲男童與其口角，茨沃納正準備沒收男童的手槍時，突然遭男童開槍打傷。

美媒引述學生家長轉述事發經過，指茨沃納中了一槍後隨即大聲尖叫要其餘學生逃跑，讚揚她受傷後仍率先考慮學生安全。

這些學生馬上逃走至另一間課室，當中沒有人受傷。茨沃納重傷要留院治療，但情況已好轉。

美漢槍殺7名家人後自殺 5未成年子女同遇難 【下一頁】

美媒引述該校家長指，茨沃納活潑内向又關心學生，是其兒子最喜歡的一名老師。據悉，茨沃納經常會鼓勵學生，有時更會在學生的書包留下字條與他們溝通。

至於槍擊案為部分學生留下心理陰影，有學生事後更驚恐到晚上會發噩夢，學校已經取消周一（9日）及周二（10日）的課堂。

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責任編輯：鄭錦玲

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