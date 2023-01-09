  • 20°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?

理財智慧 18:06 2023/01/09

分享：

分享：

踏入一月最令人興奮的莫過於通關的消息。不過經過疫情之後，世界都有大改變，無論是探親團聚、旅遊或公幹，要用現金實在是近乎不可能的事，即使去街市亦需要使用電子支付工具。

早於2018年底，WeChat Pay HK已率先實現『雙向跨境支付』，成為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包。現時WeChat Pay HK已支援超過100萬內地商戶，用戶使用 WeChat Pay HK港幣錢包付款，無須綁定內地銀行卡，人民幣消費金額亦會自動轉換成港幣，以港幣結算，方便快捷，更可享超優惠匯率。除此之外，用戶亦可透過WeChat Pay HK電子錢包購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車、中國鐵路12306。WeChat Pay HK用戶於通關後可以即時動身出發，暢遊內地。

【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?

    點擊圖片放大
    +8
    +7

想在內地順暢使用WeChat Pay HK可以怎做?

用戶先確認賬戶當前認證狀態，假如狀態顯示「已認證」，可放心使用。
假如狀態顯示「未認證」或「補充信息」，需要提供相關資料，或者直接綁定香港的銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣餘額支付消費。

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【投委會】4個2023旅遊貼士 助你慳多啲

同場加映：【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

目標價 香港經濟日報 港元 信用卡 買入 微信支付 經濟 車票 疫情 瑞銀

上一篇文章

【iMoney 兔年有禮】送你北角匯「萌兔貴族」仿真兔毛立體利是封20盒

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款