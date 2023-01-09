【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?

踏入一月最令人興奮的莫過於通關的消息。不過經過疫情之後，世界都有大改變，無論是探親團聚、旅遊或公幹，要用現金實在是近乎不可能的事，即使去街市亦需要使用電子支付工具。

早於2018年底，WeChat Pay HK已率先實現『雙向跨境支付』，成為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包。現時WeChat Pay HK已支援超過100萬內地商戶，用戶使用 WeChat Pay HK港幣錢包付款，無須綁定內地銀行卡，人民幣消費金額亦會自動轉換成港幣，以港幣結算，方便快捷，更可享超優惠匯率。除此之外，用戶亦可透過WeChat Pay HK電子錢包購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車、中國鐵路12306。WeChat Pay HK用戶於通關後可以即時動身出發，暢遊內地。

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想在內地順暢使用WeChat Pay HK可以怎做?

用戶先確認賬戶當前認證狀態，假如狀態顯示「已認證」，可放心使用。

假如狀態顯示「未認證」或「補充信息」，需要提供相關資料，或者直接綁定香港的銀行賬戶或信用卡，才能在內地使用 WeChat Pay HK 以港幣餘額支付消費。

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