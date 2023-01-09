【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

其他股評時段:

00:30 大市升勢冇回頭

02:30 美國就業數據強勁

03:30 本周公布美國CPI數據

05:50 馬雲翻生？

08:20 恒指技術上超賣 龍頭股先行整固

11:28 阿里騰訊力撑大市

13:00 00005 滙豐

15:15 北水流出 01211 比亞迪又遭股神減持

19:00 人民幣7連升

19:55 02888 渣打

21:10 03690 美團

21:40 09988 阿里巴巴

27:00 內地乳業股

30:05 恒指與RSI背馳

39:15 01810 小米

41:45 資金追落後

48:30 00552 中通服

51:45 09999 網易

55:00 00388 港交所

58:15 03898 時代電氣

01:01:15 00788 中國鐵塔

01:09:40 02138 醫思健康



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription