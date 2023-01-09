【股神沽比亞迪】巴菲特近1個月甩手1%比亞迪H股　至今累套約150億元

▲ 【股神沽比亞迪】巴菲特上周減持近106萬股比亞迪 套現2億元

「股神」巴菲特（Warren Buffett）繼續減持比亞迪 （01211） 。距上次披露近一個月，巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）再次沽貨穿越整數百分點，觸發申報門檻。最新披露顯示，巴郡於上周二（1月3日）以每股平均價191.44元，減持105.8萬股，套現2億元，持股由14.06%跌至13.97%。

從去年8月起，巴郡連月減持比亞迪，持股量由佔比亞迪H股20.49%，降至最新披露的13.97%，累計減持約3分之1持股量。

由於巴郡並非每次減持都作出披露，外界難以準確計算總套現金額。

若以巴郡每次披露減持期間的比亞迪平均收市價估算，巴郡至今累計套現約150億港元。比亞迪同期股價累跌逾25%。

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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編輯：袁諾曦