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【股神沽比亞迪】巴菲特上周減持近106萬股比亞迪　套現2億元

股市 17:21 2023/01/09

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【股神沽比亞迪】巴菲特上周減持近106萬股比亞迪　套現2億元

股神巴菲特（Warren Buffett）繼續減持比亞迪  （01211） 。聯交所最新披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）於上周二（1月3日）以每股平均價191.44元，減持105.8萬股，套現2億元。

巴郡持有的比亞迪股權由14.06%下跌至13.97%。巴郡在過去一個月沽出238.75萬股比亞迪，減持約1%。

比亞迪全日跌0.5%，收報201.4元。

巴菲特近月減持比亞迪行動

  • 2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。
  • 2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。
  • 2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。
  • 2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。
  • 2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。
  • 2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。
  • 2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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編輯：袁諾曦

港股 比亞迪 減持 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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