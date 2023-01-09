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【吉利175】吉利175去年總銷量未達標 升8%至143.3萬部 今年銷量目標165萬部

股樓投資 17:27 2023/01/09

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吉利（00175）公布，去年12月總銷量為14.6萬部，較去年同期減少約8%；2022年全年總銷量為143.3萬部，較去年同期增長約8%，而去年銷量目標為165萬部。同期，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付1,989部汽車，而去年全年累計實現以創新訂閱模式交付合共14,571部汽車。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

集團已訂下2023年的銷量目標為165萬部，較去年所實現總銷量增長約15%。其中，新能源汽車銷量目標較去年所實現之總銷量增加100%以上。

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記者：張以正

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吉利汽車（00175） 港股

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