▲ 【騰訊700】Prosus趁騰訊12月中下旬反彈再沽近1730萬股

南非傳媒巨企Naspers 旗下互聯網投資旗艦Prosus發公告披露無上限回購進度，料Prosus 在12月中旬起騰訊股價反彈期間再沽1727.61萬股以套現資助回購計劃。

據Naspers 及Prosus此前計劃，Naspers 每天會在荷蘭泛歐交易所出售 Prosus 股票，以資助回購自身Naspers 股票；Prosus則會在聯交所出售少量騰訊股份，套出資金回購自身Prosus 股份。

自6月28日起至1月4日，Naspers已出售2480.11萬股Prosus，套現約13.7億美元（約106.9億港元），而Prosus則累沽1.93億股騰訊，套現566.8億港元。

以此推算，截至1月4日，Naspers仍透過Prosus持有25.72億股騰訊，較12月13日所披露的25.89億股減少1727.61萬股。

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編輯：李哲毅