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【信用卡簽賬】中銀料今年首季信用卡業務按年有雙位數增長　即日推信用卡「So Three 狂賞派」現金回贈優惠

Hot Talk 17:15 2023/01/09

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【信用卡簽賬】中銀料今年首季信用卡業務按年有雙位數增長　即日推信用卡「So Three 狂賞派」現金回贈優惠

中銀香港 （02388） 推出中銀信用卡「So Three 狂賞派」現金回贈優惠，即日起至6月30日，客戶憑中銀信用卡於任何本地及海外實體商戶簽賬、指定網購商戶簽賬以及繳付賬單，只要單一簽賬額滿500元、每月累積簽賬滿8000元，可劃一享高達3%現金回贈（包括0.4%基本回贈及2.6%額外現金回贈）。

中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，世界各地陸續復常，市民外遊意欲增加，進一步帶動海外消費，根據中銀信用卡數據顯示，去年12月海外簽賬額按年上升近3倍。

她預期，隨本地經濟活動復常亦有助刺激市民消費，預計今年首季中銀信用卡業務較去年同期將有雙位數增長。

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編輯：陳韻妍

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