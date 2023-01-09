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【券商點睇】未來聚焦核心業務減財務投入 料復星醫藥內生增長加速

股樓投資 17:10 2023/01/09

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中金預計，復星醫藥（02196）未來將聚焦核心業務，減少財務投入，在推動研發創新及全球產品擴張下，料內生增長將加快，可保持雙位數增長。該行予其「跑贏行業」評級，並預測2022至2023年每股盈利將達到1.45及1.68元人民幣，複合年增長率為17%，予目標價30.5港元。
 

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行認為，復星醫藥是中國的領先綜合性醫藥企業，其發展進程為行業成長的縮影，並看好醫療診斷及設備業務板塊的整合已見成效，協同效應將不斷增強。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另外在中國經過多輪集中採購後，中金認為公司化藥存量業務壓力逐漸出清，同時生物仿製藥銷售正上升，集採影響將在一至兩年後出現，結合醫生使用習慣和產能限制，預計將比小分子集採溫和。

 


【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 每股盈利 復星醫藥（02196） 港股

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