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【消費優惠】憑中銀信用卡於指定商戶繳費或簽帳　均可劃一享高達3%現金回贈

理財智慧 18:47 2023/01/09

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交水費、電費、煤氣費都可享回贈？中銀香港宣布，推出中銀信用卡「So Three 狂賞派」現金回贈優惠。由即日起至6月30日，客戶憑中銀信用卡於任何本地及海外實體商戶簽帳、指定網購商戶簽帳以及繳付賬單，可劃一享高達3%現金回贈。

如若想參與「So Three 狂賞派」現金回贈優惠活動，只需透過中銀香港網站或手機銀行登記，於優惠期內簽帳即可享現金回贈，所覆蓋的部分商戶如下：

簽帳類別 商戶
零售簽帳 任何本地及海外實體店
綫上簽帳

指定網購商戶：包括Apple.com、Deliveroo、foodpanda、HKTVmall、Hotels.com、iTunes、

Netflix、Trip.com、士多、百老匯、百佳、國泰航空等
繳費簽帳 水費、電費、煤氣費，以及其他定期自動繳交予商戶之服務費用，如寛頻費、電話費等

不過要留意，單一零售簽帳額須滿港幣500元，而每月累積簽帳須滿港幣8,000元，方享有現金回贈。至於3%回贈，當中包括0.4%基本回贈，及推廣之額外2.6%現金回贈。

【電影票房】2022最高票房十大香港電影出爐 究竟邊套排第一？ 前十電影你又睇過晒未？【見下頁

    點擊圖片放大
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中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，隨著世界各地陸續復常，市民外遊意欲增加，進一步帶動海外消費。根據中銀信用卡數據顯示，去年12月海外簽帳額按年上升近3倍。有見及此，中銀信用卡推出『So Three 狂賞派』3%現金回贈計劃，涵蓋所有海外實體商戶，以配合客戶出遊時以信用卡簽帳的消費模式。此外，本地經濟活動復常亦有助刺激市民消費，預計今年首季中銀信用卡業務較去年同期將有雙位數增長。

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撰文 : 陳楚琨

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