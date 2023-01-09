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【2023年新盤】119個新盤排隊登場　潛在供應逾4萬伙（附表）

股樓投資 17:27 2023/01/09

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中港通關，樓市交投回升，市場普遍預計發展商於農曆新年後加快推盤。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預計，約有119個全新盤，合共40,291伙，可於年內推出，伙數是自2005年以來最多。不過，他強調，實際推售量仍需視乎發展商部署及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量約為2萬伙。 

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鐵路站上蓋項目繼續是最大供應來源，共有16個全新盤有望應市，合共提供12,227伙，分布7個站，包括日出康城站、黃竹坑站、元朗站、何文田站、油塘站、錦上路站、輕鐵天榮站。 

按地區劃分，九龍區潛在供應最多，涉及48個項目，合共17,086伙，主要來自啟德跑道區。新界區緊隨其後，共有28個，合共15,594伙，供應主要來自元朗及西貢區，兩區合計有9,925伙。港島區雖有43個潛在項目部署登場，但僅涉及7,611伙，當中近八成屬200伙或以下的小型新盤。 

陳海潮指出，踏入2023年，市場接連有好消息，相信發展商重新積極推盤，且以貼市出售，藉此帶動銷情，收復去年失地。他預計，去年被扣起的購買力，加上通關後陸續回流的內地客將重新入市，有助推動今年的新盤銷情，相信各類資金，包括專才計劃下的購買力將踴躍入市置業。 

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