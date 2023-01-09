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【香港經濟】總商會料香港全年GDP增長3.8%　通脹升至3.3%

股市 17:20 2023/01/09

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【香港經濟】總商會料香港全年GDP增長3.8%　通脹升至3.3%

香港總商會發表經濟預測，受惠於低基數效應及中港兩地通關帶動強勁消費，總商會預計，本港今年GDP有望扭轉頹勢，由去年負3.3%回升至增長3.8%，重返疫前水平，而通脹則有望上升1.1個百分點至3.3%，惟強調通脹水平屬受控情況。總商會總裁梁兆基指，本次屬較保守的預測，倘若全球息口不再高企，本港經濟有望高於目前的預測，他又指，除疫情以外，本港同時需面對利率上升及全球需求轉弱等不利因素。

總商會稱，兩地實施通關將利好本港旅遊及零售行業，預料今年零售銷售增長由去年0%增至10%，惟因通關效應滯後及内地消費模式改變，料零售未必能返疫前水平，但零售表現仍比疫時大幅度改善；商品出口方面，該會高級經濟師莊仕杰稱，受累於外圍環境低迷，本港出口增長將回暖至4.5%，惟相對零售反彈幅度或較小。

倡港府續派消費券、撤銷所有跨境過關限制

至於來年的《財政預算案》，梁兆基在記者會上透露，由於本港經濟處於復蘇初期階段，仍屬非常脆弱，故商會已向港府建議繼續提供寬免措施，及向市民派發新一輪消費券。至於中港兩地近日實施首階段通關，梁兆基指，通關為商界注入「強心針」，呼籲港府儘快解除配額限制及過關核酸要求。

總商會調查：港企認為最壞的時期或已過去、籲港府引進中、基層人才

總商會亦發表最新「商業前景問卷調查」，逾四成受訪企業預計，今年的營業額較去年增加，而調查於去年11月進行，當時大部分防疫限制仍未解除，而中港通關的速度也較預計快，因此總商會相信現時營商氣氛會有所改善。

至於人才方面，逾半數訪企業認為，《施政報告》提出的吸引人才措施仍屬於不足，梁兆基表示，中層管理人員流失屬相當嚴重，希望政府可推針對相應人員的人才引進政策；基層方面，可以在短缺的行業，如安老、護理及建築等增加外勞輸入配額。

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編輯：伍鍵文

經濟 疫情 GDP 配額 香港 品牌 財政預算案 運輸 商會 香港總商會
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