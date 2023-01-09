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【大行報告】小鵬堅持不隨Tesla降價 美銀﹕產品平均售價及毛利率或將受壓 股價一度跌近8%

股樓投資 17:03 2023/01/09

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Tesla（美﹕TSLA）上周五（6日）宣布國產車大幅降價，Model 3售價降至22.99萬元人民幣。其中，小鵬汽車（09868）雖然明言不跟隨Tesla降價，惟股價仍要捱沽，今早（9日）低開4.4%後，一度再跌近8%，低見37.8元，收報38.95元，仍跌5%，成交額11.3億元。

【恒指目標】 大和予恒指2023年基本目標22500點 看好4隻港股【見下頁

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美銀證券發表研究報告指，Tesla日前宣布Model 3及Model Y價格將降至新低，或為同行的銷售額及股價帶來壓力，首當其衝的是主要車型P7價格及定位與Model3相若的小鵬汽車，因此該行將其投資評級由「買入」下調至「中性」，目標價則由45元微升至48元。

該行指出，小鵬宣布在國家補貼政策結束後將承擔全部補貼成本，預期今年產品平均售價及毛利率或將受壓，部分抵銷其銷售增長。另外，由於P7更新版本較原預期更早推出，因此相應地，將其今明兩年總銷量預測上調2%及5%，達到至12.9萬及18.5萬輛，與此同時，由於售價下降，將其今明兩年銷售額預測僅上調0.3%及3%。

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記者：郭秀慧

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小鵬汽車－W（09868） 汽車 總銷量 港股 補貼 買入 目標價 Tesla

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