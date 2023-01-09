【通關落實】國航非公開配售A股 集資150億人幣

中國國航（00753）（滬：601111）公布非公開發行Ａ股，每股發行價格為8.95元（人民幣．下同），發行股數約16.7億股Ａ股，募集資金總額150億元，發行予包括控股股東中航集團在內的２２名投資者，其中中航集團斥55億元認購新股，並已收到募集資金。本港上市的國航H股，全日收報7.32港元，上升1.6%。

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國航指，募集資金淨額將全部用於引進22架飛機項目及補充流動資金。至於每股Ａ股配售價比上周五（6日）收報10.62元折讓約15.73％，禁售期方面，除中航集團為18個月，其他投資者為6個月。配股交易完成後，中航集團持股由40.98％攤薄至40.53％，國泰航空（00293）持股由18.13％攤薄至16.26％。控股股東仍為中航集團，實際控制人仍為國務院國資委。

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