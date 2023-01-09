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英格蘭擬禁即棄膠餐具 僅1成會回收

環球社會熱點 18:19 2023/01/09

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英國早前已有消息指，或將禁止使用即棄塑膠餐具。英國政府日前確認，為減少污染，將禁止使用即棄塑膠餐具及碗碟等用品。有數據顯示，英國每年使用的即棄餐具中，僅得1成會被回收。英國政府表示，措施將產生巨大影響，阻止數十億件塑膠垃圾產生。

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英國環境、食物及鄉郊事務部（Defra）曾在2021年11月至2022年2月間，就禁止使用即棄塑膠餐具及發泡膠食物容器開始公眾咨詢，今次因咨詢結果作出回應。環境大臣高翠玲（Thérèse Coffey）周日（8日）受訪時證實，英國政府將會採取行動。

高翠玲表示，一個膠叉需要200年才能分解，即其會在海洋或堆填區中停留2個世紀。她直言，英國政府決心採取行動，正面解決問題。雖然近年當局已有採取行動，但明白還有更多的工作需要落實。她指新禁令將產生巨大影響，阻止數十億件塑膠垃圾產生，亦有助為子孫後代保護環境。

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據悉，英國當局將於周六（14日），回應禁止使用即棄塑膠產品的提案。英媒《衛報》指，禁令將涵蓋塑膠餐具、碗碟及托盤等物品。但《每日郵報》指，禁令只適用於餐廳、咖啡室及外賣店，而超市等場所則未有包括在內。

有數據顯示，英國每年大約使用約11億個即棄碟，及42.5億件即棄塑膠產品，但其中只有1成會在其後被回收。英國綠色和平（Greenpeace UK）政治社運人士Megan Randles歡迎政策，但督促政府需制定有意義的減塑策略。

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責任編輯：李俊儀

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