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【吉利175】吉利12月銷量按年跌8%、全年銷量未達標　再訂2023年銷售目標165萬輛

股市 17:42 2023/01/09

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【吉利175】吉利12月銷量按年跌8%至逾14萬部　2023年目標銷售165萬部

吉利汽車 （00175） 公布，連同合資品牌，12月汽車總銷量為146,017輛，較去年同期少約8%，2022年累計銷量為1,432,988輛，按年升約8%，惟未達吉利汽車所訂的165萬輛。吉利汽車再訂下2023年銷售目標為165萬輛，相當於按年增長15%，並目標把新能源汽車銷量按年再增1倍以上，相當於銷售65萬輛以上。

單計12月，吉利主品牌「吉利」汽車銷量按年跌21%至101,369輛，旗下純電動子品牌「幾何」按年增94%至18,728輛。合資品牌方面，領克單月銷量按年跌15%至21,988輛，極氪及睿藍上月銷量為11,337輛及11,323輛。

新能源汽車銷售方面，吉利各品牌新能源車12月銷量共45,790輛，當中37,902輛屬純電動車。

吉利2022年累買35萬輛新能源車　按年增3倍

總結2022年，吉利主品牌「吉利」汽車銷量按年增2%至1,124,780輛，旗下純電動子品牌「幾何」按年增1.7倍至149,389輛。合資品牌方面，領克全年銷量按年跌18%至180,127輛，極氪及睿藍銷量為71,941輛及56,140輛。

全年計，吉利純電動（BEVs）、插電式混動（PHEVs）和油電混動（HEVs）新能源汽車總銷量為354,471輛，相當於按年增長3.3倍。

吉利表示，今年電動車（EVs）及插電式混合動力汽車（PHEVs）銷量增長目標為100%以上。若剔除油電混動（HEVs），相當於銷量目標為65.7萬輛以上。

吉利全日收報11.66元，跌2.3%。

相關文章：

【電動車】小鵬理想齊插6%　受累國產Tesla再度減價　小鵬：按自身情況調整售價

【汽車股】廣汽12月銷量20.6萬輛跌12%　2022年升14%

記者：宋佩恩

港股 汽車 電動車 中國 總銷量 吉利汽車（00175）
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