【吉利175】吉利開市後轉跌1%　12月銷量按年跌8%、全年銷量未達標　再訂2023年銷售目標165萬輛

▲ 【吉利175】吉利12月銷量按年跌8%、全年銷量未達標 再訂2023年銷售目標165萬輛

吉利汽車 （00175） 公布，連同合資品牌，12月汽車總銷量為146,017輛，較去年同期少約8%，2022年累計銷量為1,432,988輛，按年升約8%，惟未達吉利汽車所訂的165萬輛。吉利汽車再訂下2023年銷售目標為165萬輛，相當於按年增長15%，並目標把新能源汽車銷量按年再增1倍以上，相當於銷售65萬輛以上。

吉利今（10日）開市升0.7%報11.74元，現轉跌1%，報11.54元。

單計12月，吉利主品牌「吉利」汽車銷量按年跌21%至101,369輛，旗下純電動子品牌「幾何」按年增94%至18,728輛。合資品牌方面，領克單月銷量按年跌15%至21,988輛，極氪及睿藍上月銷量為11,337輛及11,323輛。

新能源汽車銷售方面，吉利各品牌新能源車12月銷量共45,790輛，當中37,902輛屬純電動車。

吉利2022年累買35萬輛新能源車 按年增3倍

總結2022年，吉利主品牌「吉利」汽車銷量按年增2%至1,124,780輛，旗下純電動子品牌「幾何」按年增1.7倍至149,389輛。合資品牌方面，領克全年銷量按年跌18%至180,127輛，極氪及睿藍銷量為71,941輛及56,140輛。

全年計，吉利純電動（BEVs）、插電式混動（PHEVs）和油電混動（HEVs）新能源汽車總銷量為354,471輛，相當於按年增長3.3倍。

吉利表示，今年電動車（EVs）及插電式混合動力汽車（PHEVs）銷量增長目標為100%以上。若剔除油電混動（HEVs），相當於銷量目標為65.7萬輛以上。

吉利全日收報11.66元，跌2.3%。

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記者：宋佩恩