【券商點睇】森松國際配售股份 料有利加速發展及納入港股通

國金證券表示，森松國際（02155）於上周四（5日）公告配售股份，其中所募得資金將用於建設及市場拓展，有利於加速公司長遠發展、提升股份流動性，同時股權的適度分散亦有利於公司後續納入港股通。森松國際周一（9日）收市報 10.18元，升幅8.9%。



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森松國際公布的配售股份中，包括其現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份，其中現有股份不超過8000萬股，配售新股不超過8000萬股，配售價為8.3元。而募得資金主要用於中國蘇州及馬來西亞的新產能建設、歐洲市場拓展等。

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該行預計公司2022至2024年歸母淨利潤分別為6.4億、8.2億及10.7億元，並維持對其「買入」評級。



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撰文：鄭昊彤