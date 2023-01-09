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英格蘭醫院加快病人出院 望紓床位不足

環球社會熱點 17:03 2023/01/09

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英國醫療系統因醫護人員罷工及冬季疫情而壓力大增，政府打算增加額外撥款，協助英格蘭的國民保健服務（NHS），加快安排病人出院或轉至其他醫療機構，紓解當地醫院床位不足情況。

英或改發獎金冀停護士罷工 辛偉誠拒透露是否睇私家醫生 【下一頁】

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）在聲明中指出，NHS正因新冠﹑流感﹑甲型鏈球菌（Strep A）﹑積壓個案及即將再次發起的工業行動而備受壓力，芍英國冬天形成極大挑戰。

柏建熙指政府或增加最多2億英鎊（約19億港元），協助在英格蘭尋找短期護理機構床位，讓醫生可以決定讓部分醫療需求較低病人的轉移至醫院外的地方接受照顧。同時，政府亦可能增加5,000萬英鎊（約4.74億港元），改善現有醫院設備。

英護士工會或接受1成加幅 較要求減半 【下一頁】

由於床位供應緊張，部分病人需要在走廊接受治療，救護車在醫院門外大排長龍，等候急症室接收病人。而且因人手不足，醫生與護士分身不暇安排病人出院。不過，聲明未有提及，蘇格蘭﹑威爾士及北愛爾蘭NHS會否獲更多撥款處理病床供應問題。

截止2022年最後一周，衛生部門數據指英國醫院床位使用率超過9成，當中1.3萬床位仍由被界定為可出院人士使用。

柏建熙周一（9日）將現身國會，向議員陳述有關撥款及其他措施，希望減輕醫療系統壓力。政府早前已宣布，向NHS及社會關懷公共服務增加額外資金，當中5億英鎊（約56.9億港元）用以協助病人出院。

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責任編輯：吳漢培

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