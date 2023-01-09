▲ 【中港通關】美銀料次季才會撤銷所有通關限制 初期入境旅客料僅及2019年高峰約30%、對香港經濟貢獻有限

中港周日開始通關，美銀認為，內地開關日子較預期為早，相信經濟反彈速度也會較預期更快，令該行有可能上調全年經濟增長預測，但旅客重臨對香港經濟的即時效應有限，預期要到第二季才會撤銷所有限制，全面開關。

美銀相信，內地旅客自第二季起會大力推動本港經濟發展，因疫情前內地旅客佔本港訪港旅客約80%，相信可推升零售、酒店、餐飲及交通運輸的需求，而撇除直接受惠行業，過關更暢順可帶動消費者情緒，紓緩商業投資下行的影響，並推動金融服務及貿易等支柱行業增長。

三原因實際入境旅客人數較配額更低

由於現時通關仍有一定限制，預期每月內地入境旅客只有約180萬人，只及2019年1月高峰期約30%，而實際入境旅客人數料較配額更低，主要原因有三：（1）因休閒旅客入境前仍需要接受核酸檢測；（2）港人或會佔去部分航空及水路入境配額；（3）每日旅客人數或會於農曆新年假期間急升，屆時配額或會嚴重不足。

除旅客訪港，美銀相信，商品貿易活動繼11月出現雙位數收縮後，未來將會顯著改善，因跨境貨車於首季末或回復正常，助香港重新成為內地商品的轉口港。

美銀預期今年香港經濟增長3.1%，2024年經濟增長加快到4.5%。

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編輯：陳韻妍