【新股IPO】粉筆2469首日掛牌收報11.1元升12% 一手帳面賺600元

內地的非學歷職業教育培訓服務供應商粉筆（02469）首日掛牌，股價較招股價9.9元高開6.1%，報10.5元，最高曾見12.1元，收市報11.1元，升12%；全日成交1,180萬股，涉資1.3億元；以每手500股計，一手帳面賺600元。

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粉筆是次來港上市共發售2,000萬股，其中10%公開發售獲近33倍超購，一手中籤率僅7.58%，該股以招股價上限9.9元定價，其招股範圍介乎9.5至9.9元，料集資淨額約1.2億元。

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集資所得，其中約52%用作豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%用於加強內容和技術開發能力。上市保薦人上市聯席保薦人分別為花旗、中金和美銀證券。

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記者：張以正