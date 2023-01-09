【Twitter】馬斯克預告Twitter最快本月迎來首波改版 四大新功能即將上線

馬斯克在去年收購推Twitter後，曾對外預告將推行大型改版計畫，改版計畫涵蓋UI介面、字數限制解禁等多項功能在內，最近馬斯克Elon Musk終於在其 Twitter 表示，從本周開始為 Twitter 加入新功功能，當中最多人關注的就是 Tweet 的字數限制將會放寬，不再限於280字元。

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馬斯克於昨在他個人推特Po文表示，首波新改版的推特主要將迎來四項新的變化，當中包括：加入支援左右滑動的操控方式，讓用戶更方便切換查看推薦 Tweet或已追蹤的Tweet。另外Twitter的整個UI外觀介面屆時亦會放大微調。而最快將於下周推出「書籤」功能則可以讓用戶更方便收藏喜愛的貼文。

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至於在字數限制方面，馬斯克指出，預計在二月將會正式解禁放寬，屆時，將能允許用戶發表長篇文章。此舉也意味著推特行之多年的短文特色，在馬斯克入主推特後正式被捨棄。

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撰文：鄭日棱