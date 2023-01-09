【元朗好去處】「順福糧倉 Shun Fook Barn」 料今年第2季開幕 米芝蓮推介餐廳率先進駐

扎根元朗逾30年的「好順福購物中心」以過億全面翻新及改造，重新命名為「順福糧倉Shun Fook Barn」，同時重整商戶組合，工程已竣工並進行招租，預計今年第2季正式開幕。

佔地逾30,000平方呎的「順福糧倉」將提供逾40個舖位，首輪特色餐飲商戶及大型超市已率先進駐試業，包括首次衝出大圍開設分店的米芝蓮推介餐廳「大圍小館」、台灣口碑第一的過江龍「手作功夫茶」、首設實體店的本地優質食材店「優鮮餸」等，為元朗居民帶來新聚點。 為吸引顧客及與顧客建立長久關係，華懋集團將推出順福糧倉會員制應用程式，讓顧客日後可以消費單據儲積分，換領禮品及現金券或享有會員獨有優惠等。

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「順福糧倉」點去?

位於壽富街60號的「順福糧倉」，鄰近港鐵朗屏站及康樂路輕鐵站，坐落於元朗政府合署及大橋街市旁，設有停車場提供400 個車位，交通便利。

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