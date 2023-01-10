十年磨劍：首鋼集團在港企業取得建企三十年最好業績

1992年底，首鋼集團在香港設立全資子公司—首鋼控股（香港）有限公司（簡稱香港首控），開啟海外經營之路，成為國家第一批“走出去”的大型國有企業。三十年風雲際會，幾經沉浮，面對紛繁複雜的內外部環境變化和產業發展面臨的諸多挑戰，首鋼集團謀篇布局新形勢下香港首控的立身發展之路。自2013年起，首鋼集團下定決心全面推動在港產業轉型升級，切實提升境外企業經營管理和風險防控水平，成功令產業發展和公司治理能力得到重塑。

以十年時間維度考量轉型成果，香港首控已徹底扭轉十年前連續虧損局面，2022年上半年實現利潤33.5億港元，預計全年實現利潤近50億港元，創建企三十年以來的最好業績；香港首控總資產增幅175%、淨資產增幅627%，國有資產實現大幅保值增值；旗下四家上市公司首鋼資源（00639）、首程控股（00697）、首佳科技（00103）、環球數碼（08271）總市值由196億港元增至2022年底270億港元，增幅38%，遠超同期恒生指數下跌15%的市場表現。此外，首鋼資源和首程控股還相繼成為恒生綜合指數成分股及深港通標的，獲得內地和香港資本市場的雙重認可。

落實集團戰略 重塑產業佈局

為破解香港首控發展困境，首鋼集團深度研究，圍繞主業全面梳理業務板塊，加大內部資源專業化整合，逐步確立香港首控以礦產資源和基礎設施資產管理為主的產業布局安排，並保持“一張藍圖繪到底”的定力，以產業高質量發展加快新舊動能轉換。十年來，經團隊共同努力，成功落實首鋼集團在港產業布局，其中，以礦產資源為主的首鋼資源2021年收入、利潤均創歷史新高，2022年上半年經營業績較2021年同期增長明顯，作為精品煤炭資源運營管理平台，有力支撐首鋼集團鋼鐵主業戰略發展；以基礎設施資產管理為載體的首程控股，成功轉型後主業重煥新生，近三年營業收入複合增速近100%，正成為中國REITs領域先行者和智慧出行道路領導者；香港首控所涵蓋的基礎設施資產管理、煤炭、先進製造業的產業組合，已從傳統周期性產業向跨越經濟周期、現金流良好、運營穩定健康方向成功轉變，產業發展基礎更為堅實。

規範公司治理 增強發展活力

香港首控依托上市公司突出抓好現代企業治理，優化股權管理和內部運營，構建起較為健全的法人治理結構、組織架構和高效的內部運行規則。在優化股權管理方面，香港首控運用香港資本市場資源優勢，並把握恰當時機，組織實施近20次重大資本運作，為上市公司引入日本歐力士集團、香港新世界集團、北京國有資本運營管理有限公司等戰略股東和部分知名投資機構，發揮協同效應，有效化解產業發展中的債務風險，不斷提升公司治理能力和決策效率。同時，香港首控主動探索市場化選人用人和激勵機制改革，在率先落地的首程控股股權激勵計劃中，設置了諸如主營業務收入需保持平均年增長率48%等多項嚴格的行權指標，激發團隊幹事創業積極性，打造員工與企業發展的命運共同體。

管好產業一綫 防範運營風險

香港首控一直秉持“上市公司核心是產業經營”理念，吸取部分上市公司偏重資本運作、不注重具體運營而帶來的諸多教訓，高度重視產業經營的長綫思維和一線管理。近年來，香港首控和上市公司在釐清權責邊界的基礎上，分別從各自層面強化產業運營管理：香港首控圍繞首鋼集團主業調整優化上市公司產業布局，把方向、管大局、保落實，通過外派董事和投後職能部門，統籌管理上市公司戰略、投資與核心高管，監督評價上市公司盈利能力、資金運轉、資產質量、融資能力、對標管理等重點事項，並對外派董事的產業一綫管理時間提出明確要求；上市公司定位於做決策、謀經營、強管理，通過高效優質的運營管理推動上市公司提質增效和風險防範。香港首控旗下上市公司已連續多年全面實現經營盈利。

隨著國家雙循環戰略的不斷深化和香港已步入重新出發、再續輝煌的關鍵時期，香港首控將繼續弘揚“敢擔當，敢創新，敢為天下先”的新時期首鋼精神，聚焦在港產業規範管理和做優做強，持續服務香港社會民生和經濟轉型升級，迎接下一個發展的黃金十年。

(特約)