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【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大? 除咗出走 仲用埋呢招? 網民 : 有必要咁做咩?

理財智慧 17:01 2023/01/09

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臨近新年，對於不少已婚人士而言都是一個大開支的節日。由身份轉變一刻開始，每個新年都必須要派利是予未婚的親朋戚友，在傳統上亦是一個祝福。近日有位網友於網上表示，她的一位朋友，結婚數年，夫妻感情出名好好，而且二人交往多年，完全不像會離婚，但最近她的朋友卻表示自己已離婚。該名網友因而懷疑朋友是為了節省新年派利是的支出而說謊。因為該網友見朋友的手提仍有與「老公」send 信息，而且二人仍會用心心的emoji，故此感到很奇怪。

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正如不少網友表示，為咗唔派利是話自己離婚的可能性較低，為了不派利是而更改個人的婚姻狀態未免太兒戲。然而兩個人的婚姻關係當然是當事人最清楚，旁人不應用個人的感覺去判斷，反之網友亦表示，作為朋友，知道對方離婚，應該加以安慰而非首先想到派利是的問題，故此有網友表示樓主 

你咁諗自己朋友，真心有啲差，同你做朋友真係有今生無來世。

【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」  最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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