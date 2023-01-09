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【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場　Elon Musk預告將有四項變化

科技 18:35 2023/01/09

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Elon Musk表示，首波改版即將登場，並且會有四項大變化。

Elon Musk成功收購社交平台Twitter後，便預告將進行大刀闊斧的改革。近日終有最新進展，Elon Musk在其個人Twitter上表示，首波改版即將登場，並且會有四項大變化。

【黑客攻擊】2億Twitter用戶電郵地址外洩　價值僅15元？

【Twitter改革】馬斯克稱9成用戶「只讀不回」　Twitter帖文增瀏覽量顯示功能

Elon Musk指，首個階段Twitter將迎來四項新變化，包括：外觀介面放大微調、文章下方的互動區增設「書籤」功能按鈕，讓用戶收藏喜愛的貼文、加入支援左右滑動的操控方式，讓用戶可以瀏覽感興趣的推薦文章與查看追蹤訂閱文章、以及字數限制解禁。

除了字數限制解禁外，其他三項變化將會在本月內率先登場；而字數限制將會在二月正式放寬。早前就有報道指，Elon Musk將會把帖文的字數限制由現時的280個字符，大幅增加至4,000個字符。

【Twitter改革】Twitter推「Twitter Blue for Business」　助企業品牌及員工作認證

責任編輯：曾曉汶

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