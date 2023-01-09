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【全球首富】一年損失2000億美元身家　馬斯克破健力士「個人財富損失最多」世界紀錄

環球政經 16:50 2023/01/09

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健力士世界紀錄官網於上周五報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）於2022年，估計損失近2000億美元身家，打破了健力士「個人財富損失最多」世界紀錄。

而之前的紀錄保持者，為日本軟銀集團的創辦人兼社長孫正義，其身家由2000年2月達780億美元的，下降至同年7月的194億美元，短短幾個月產蒸發近600億美元。

而據據福布斯估計，自2021年11月以來馬斯克已經損失約1820億美元，不過也有其他消息來源手指，他的損失實際上接近2000億美元。但不論如何，這個數目已遠遠超過孫正義在2000年創下的586億美元紀錄。

【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

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馬斯克的身家大跌，主因是特斯拉（TESLA）股票大跌。特斯拉2022年12月股價，由198美元跌至約110美元，創下了4年以來最長的連跌紀錄，同時也是該公司自2010年上市以來，最差的全年跌幅。

據福布斯報道，特斯拉股票跌勢，是由馬斯克於4月宣布收購Twitter開始。馬斯克為支付收購Twitter的440億美元費用，拋售了大量特斯拉股票，從而導致特斯拉股價暴跌，2022年全年其股票市值已縮水約65%。

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撰文 : 陳楚琨

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