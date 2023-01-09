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泰國防疫急轉彎 取消旅客出示兩針疫苗接種證明要求

環球社會熱點 16:26 2023/01/09

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泰國早前重新收緊防疫，要求旅客提供新冠疫苗接種證明，打亂不少旅客的計劃。當局周一（9日）突然取消旅客出示兩針疫苗接種證明的要求，指未打針的旅客也可自由入境泰國。

紐約上月新冠死亡增30% 為去年初後單月最高 【下一頁】

泰國政府上周四（5日）舉行部長級會議，商討周日（8日）迎接中國旅客的準備工作。

衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）會後表示，泰國將重新要求入境的旅客提供接種最少兩針疫苗的證明。

同時，如旅客返回出發地需要陰性核酸檢測結果，入境泰國前亦需展示囊括新冠檢測及治療的保險證明。措施被指希望確保，一旦旅客在泰國確診，能夠負擔當地的醫療費用。

不過《曼谷郵報》報道，有德國旅遊公司指疫苗接種證明的要求事出突然，大幅降低旅客對泰國旅游業的信心，本來有過千間泰國酒店客房的預訂都要臨時取消。

世衛警告XBB.1.5變種傳播力最高 在英或成主流 【下一頁】

布吉島旅游協會更去信泰國政府，投訴指即使中國旅客重返泰國，新規定也威脅到當地旅游業。

泰國旅遊與體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）周一宣布，他已要求衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）調整針對外國遊客出示兩針疫苗接種證明的規定。

阿努廷其後指由於全球的疫苗接種水平已足夠高，宣布取消旅客出示兩針疫苗接種證明的要求，而未接種疫苗的旅客也可自由入境。

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責任編輯：鄭錦玲

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