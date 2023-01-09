【MPF】 MPF打翻身戰 專家籲加碼中港股票基金

▲ MPF專家今年看好中港等亞洲股票基金。

去年強積金（MPF）勁蝕逾15%，為歷來第2差。幸而新年開局首周，港股開紅盤，全周恒指反彈千二點，憧憬1月效應帶旺全年；適逢上周五（1月6日）道指也急漲逾700點。而積金局指MPF逾7成比重為股票，市料可受惠環球股市轉升。專家建議供款人的資產配置宜轉守為攻，加碼疫後經濟從谷底回升的中港及亞洲股票，打工仔冀望為血汗錢打翻身戰，由蝕變賺。

據晨星的統計，去年MPF負回報15.6%，人均供款帳戶慘蝕逾4萬元，乃自2008年狂蝕26%以來，金融海嘯後最大虧損。

駿隆將於明天（10日）回顧及前瞻MPF，而積金評級指，去年10隻表現最好的基金，全屬防守類產品，當中9隻是主打短債及定存為主的保守基金，1隻是保證基金。

逆市奇葩是友邦 （01299） 優越計劃保守基金，全年升0.66%；緊接其後是中銀保誠簡易計劃保守基金，逆市升0.55%；宏利環球精選計劃保守基金亦錄得0.51%漲幅而打入三甲榜。

反觀，回報敬陪末席全屬押注美國股票的基金，包括雲鋒金融 （00376） 旗下萬全美國股票基金，急挫近37%、中國人壽美國股票插水33%、宏利 （00945） 旗下北美股票亦跌32%，3者表現皆跑輸整體美股基金表現，晨星指去年美股類別錄22%的負回報。

MPF專家保險顧問商、Ben. Excellence顧問公司董事鍾建強指，聯儲局最近的議息紀錄顯示，美國會繼續加息，以遏抑通脹，此舉對投資市場有負面影響。不過，內地正開始復常之路，配合內需漸增，相信今年中國經濟有不錯增長，長遠而言，專攻港股及中國股票基金料有正回報。

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針對風險承受能力較高的成員，鍾建強建議，可考慮加注亞洲股票或中港股票基金。相反，臨近退休等不太願冒風險的避險族，或較適合揀軟性保證基金，意即承諾具體的年回報，但所須附帶條件並非太嚴苛、例如毋須縛至離職或退休等；惟MPF成員冷敲此產品前，必須詳閱有關的保證條款。

問及打工仔今年應否棄債投股採全攻型策略，鍾建強提醒，全球疫情始終未完全消除，所以在職者轉守為攻，也要留意所能承受的投資風險，較宜採均衡布局冀分散風險。此外，在各國致力催谷經濟下，今年MPF的平均回報有機會恢復正數。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪