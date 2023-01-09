【大行報告】預測全球手機付運趨樂觀 小米大升7.7%

瑞信早前指出，小米（01810）隨著中國重新開放，對今年全球智能手機付運的預測較兩個月前轉趨樂觀，料2023年全球智能手機出貨量按年下跌5%至持平，對比兩個月前的預測為下跌5%至10%。該行予小米「跑贏大市」評級，目標價11.5元。小米周一（9日）收市報12.1元，升幅7.7%。



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該行亦指，小米自去年中期開始減產以控制庫存。各市場方面，中國目前庫存處於正常水平，而印度將於今年第一季恢復正常，其他海外市場則仍需一至兩季才能改善，料整體庫存水平將在今年上半年見底。

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另外瑞信表示，小米去年旗下汽車業務的支出不超35億人民幣，而公司預計今年的支出會較高，當中包括資本支出、銷售渠道建設以及持續的研發投資。



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撰文：鄭昊彤