  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】預測全球手機付運趨樂觀 小米大升7.7%

股樓投資 16:21 2023/01/09

分享：

分享：

瑞信早前指出，小米（01810）隨著中國重新開放，對今年全球智能手機付運的預測較兩個月前轉趨樂觀，料2023年全球智能手機出貨量按年下跌5%至持平，對比兩個月前的預測為下跌5%至10%。該行予小米「跑贏大市」評級，目標價11.5元。小米周一（9日）收市報12.1元，升幅7.7%。
 

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行亦指，小米自去年中期開始減產以控制庫存。各市場方面，中國目前庫存處於正常水平，而印度將於今年第一季恢復正常，其他海外市場則仍需一至兩季才能改善，料整體庫存水平將在今年上半年見底。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

另外瑞信表示，小米去年旗下汽車業務的支出不超35億人民幣，而公司預計今年的支出會較高，當中包括資本支出、銷售渠道建設以及持續的研發投資。


【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
小米集團－W（01810） 港股 大行報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款