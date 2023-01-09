【Good Food,Good Mood@iM網欄】正宗老牌順德菜 北角鳳城酒家

你有看過World War Z嗎？片中喪屍病毒蔓延全球，但有一小撮人卻因基因特殊而被喪屍「無視」，避過喪屍襲擊，最後科學家成功利用這些人的基因製作疫苗，化解人類危機。疫情肆虐三年，我一直「獨善其身」，連之前同住家人確診了，我依然安然無恙，本以為自己也擁有特殊基因，可能永遠不會被感染，怎料最後不敵第N波病毒，中招了！好彩閉關前到位於北角渣華道的老牌酒家鳳城吃了一頓順德大餐，今天才不至於「無功課交」。

乳豬是鳳城名物，即叫即燒，皮很脆，上枱時還是熱的，這樣最好。

「魚雲羹」是用大魚頭熬出來的湯，湯中有絲瓜、木耳、豆腐、芫荽等食材，口感豐富，間中吃到一顆松子還會令口腔充滿nutty香氣，冬天吃暖在心頭。

「金錢酥蟹盒」用兩塊肥豬肉把蟹肉、蟹皇及其他配料夾在中間然後炸至金黃香脆，大廚特意為這道菜預留肥豬肉，才可確保酥脆口感，脹卜卜圓碌碌的，確實好吃，但一件已是極限。

「家鄉生魚卷」先把生魚起肉，再捲起金華火腿炒香，配菜有荷蘭豆、西芹等蔬菜，較其他餸菜清淡。

「玉簪田雞腿」嚴選五両以上的田雞，用田雞腿肉捲著金華火腿、豆角及菇菌；我本身怕田雞有蟲已經戒了多年，但今次很想嚐一口，肉質細嫩，不枉我「破戒」。

「大良野雞卷」與「大良炒鮮奶」放在一起；「野雞卷」原來沒有雞，舊時生活艱難，吃雞太奢侈，便用豬肉代替，用肥豬肉捲著金華火腿，放在玫瑰露中醃香，整條風乾後切片，在蒸煮過程中把油迫出，再半煎炸，所以充滿玫瑰露的芬芳。「炒鮮奶」加入了松子及蟹肉，滑不溜口。

「蟹肉扒豆苗」，豆苗時令，蟹肉的份量澎湃，足料！

「順德桂花魚肚」靈感沿自桂花翅，這是平民版，用魚肚代替魚翅，精髓在於火候控制，師傅加入芽菜，因芽菜容易出水令烹調難度升級，但炒出來的成品依然乾身，碟底沒有積水，足以證明師傅功力深厚。

「炸子雞」用的是龍江雞，雖然不是新鮮雞，但即叫即炸，只售220元，性價比高。

單尾及甜品是「鳳城炸粉果」及「馬拉糕」，「炸粉果」旁邊配上雞湯，不蘸的話比較香脆，蘸了卻無咁熱氣，蘸與不蘸任君選擇。



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