  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微醫傳計劃於4月底前遞交上市申請 目標下半年於美國或香港上市

股樓投資 16:36 2023/01/09

分享：

分享：

騰訊（00700）有份投資的互聯網醫療商微醫來港上市的消息已傳了多次，公司曾於2021年申請在港上市，但其後申請失效，經沉寂一輪後，最近又有新進展。消息指，微醫計劃於4月底前遞交來港上市申請，目標在今年下半年於美國或香港上市。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀



據消息人士透露，去年9月微醫曾從山東省政府支持的單一投資者集資約1.63億美元，集資後估值超過70億美元，但公司上市計劃仍處初步階段，未來或會有變，目前公司亦未就上市規模作最終決定。
 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA 9/1 起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2200元電子消費券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
【特斯拉TSLA】TESLA短期內再度降價 國內車主維權要求退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款