【新股IPO】微醫傳計劃於4月底前遞交上市申請 目標下半年於美國或香港上市

騰訊（00700）有份投資的互聯網醫療商微醫來港上市的消息已傳了多次，公司曾於2021年申請在港上市，但其後申請失效，經沉寂一輪後，最近又有新進展。消息指，微醫計劃於4月底前遞交來港上市申請，目標在今年下半年於美國或香港上市。

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據消息人士透露，去年9月微醫曾從山東省政府支持的單一投資者集資約1.63億美元，集資後估值超過70億美元，但公司上市計劃仍處初步階段，未來或會有變，目前公司亦未就上市規模作最終決定。



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記者：張以正