【有相睇】山頂洋房連兩車位放售　叫價2.98億　代理：放盤實屬城中罕見

中港通關，樓市交投好轉，有山頂豪宅業主趁機變賣物業套現。仲量聯行早前獲委任為獨家代理，放售山頂柯士甸山道24至26號豐林閣的一座洋房，另連兩個車位，目前市值約2.98億元。

資料顯示，物業位於屋苑後排位置，享開揚維多利亞港景及南區海景，私隱度高，為六房連三套房設計，實用面積2,242平方呎，設約1,624平方呎花園，另連觀景平台、露台及天台，現以「現狀」交吉出售，可以公司股權形式轉讓。

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仲量聯行香港資本市場部資深董事潘靜儀說：「環顧現時3億元以下放售中的頂級山頂洋房，能同時坐擁璀璨全維港景及南區海景的洋房絕無僅有。」

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