【天齊鋰業 9696】 天齊鋰業子企收購澳洲礦企 作價約1.36億澳元 股價一度彈逾5%

天齊鋰業（09696）公布，其控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（TLEA）擬與澳洲鋰礦勘探公司Essential Metals Limited（ESS）簽訂《計劃實施協議》，以每股0.5澳元，合計約1.36億澳元，相當於約7.35億港元，全購ESS所有股份，預計可為約1,000萬輛電動汽車供應足夠的金屬鋰。

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股價今早（9日）高開1.8%後，隨即彈升5.5%，高見63.2元，其後升幅逐漸收窄，收報61.25元，升2.3%，成交額1.8億元。

完成後，TLEA將持有ESS發行在外的100%股權。根據ESS資源報告，公司持有澳洲Pioneer Dome鋰礦項目，估計礦山壽命為6.19年，其鋰礦資源總量為1,120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16%，基本情形下，預計可利用資源量使用率為55%，而樂觀情形下，預計可利用資源量使用率為71%。另外，ESS擁有澳洲Juglah Dome金礦項目和Golden Ridge金礦項目100%的所有權。

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記者：郭秀慧