【談保說道】續談醫保醫療灰犀牛 分析醫保制度的「擠出效應」

接上期，商業營運的個人醫療保險（醫保），於投保人而言，可持續性堪憂--保險池需要新血。

身強力壯的年青人必然比起長者好得多，索償率必低，又有負擔保費能力，乃保險公司積極爭取吸納的客源。自1990年代，香港本地出生率奇低，與此同時，出現連綿不絕的移民。能被香港吸納的主要是，有資產的投資移民，以及專業技能的階層。他們本來就是保險業要吸納和保留的客源，卻因為終極戶籍並非香港，而隨時間流失。

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來港優才抱過客心態

自1997年後，人口增長主要靠輸入，港府也有吸引優才的政策。比對其他地方，政治、經濟及教育政策，香港更為開明，兼且環境穩定。盡管這個既宜居且興學的區域，縱能靠高薪厚祿吸引人才--當然包括涵蓋全球的醫療保障，然而被吸納的人才，也只會抱着貨銀兩訖的過客心態。時辰一到，便揚長而去，只能充撑短暫的數據，難以塑造成持久趨勢。

回過頭來，看看香港給自己培育新一代的菁英，怎樣開展環境？

從網上搜尋得的統計資料，顯示今年大學畢業生，入職月薪平均為17,000元；有一個公開統計的網站【按此】，統計剛從大學畢業並覓得工作者，提供所得薪金資料，反映他們時薪為50至78元之間，平均是58元。

另一邊廂，有網站列出世界各地生活成本統計資料【按此】，香港被列為生活開支最昂貴的城市頭5名之內。面對這樣的生活開支成本，人們對人生風險管理的優次安排，如醫保的需要，必然會放在最後。

筆者也遇到不少為人父母者，叮囑剛入職工作的子女，要好好安排醫療保險。可是，子女收入有限，扣除生活、工作、交際、消遣等開支後，所餘無幾。這些社會「新鮮人」在作出醫療保險的預算時，力所能及的保障水平，大概也只能應付入住醫院的普通大房而已。至於能達高端水平醫保的年輕人，相信寥寥可數，必然來自富裕家庭！

高端醫保居留地限制

高端的醫療保險，若非國際醫保，必然有居留地的限制如下：

一、索償和支付賠償地點，必須在香港進行，這對移居海外的投保人，會構成不便；加上熱門移居地的醫保制度，通常比香港完善，個人醫保的需要自然減低；就算這些移民持有的高端醫保，也只作過度用途。當這些移民落地生根後，便會終止香港的高端醫保，這也構成香港醫療保險池的外洩！

二、若在香港以外某區域，停留超過6個月，即180日便構成居留地的改變，有些地區會引致合約無效，有的因為抵觸當地國民醫保法規（如美國），有的因為地區落後（如亞非拉地區），風險過高。這股保險池的外洩趨勢愈來愈明顯！

過去5年，某出名的高端醫保，加價的幅度驚人，尤其是60歲以上的年齡層，竟然連續2年的增速，達每年15至20%！若以複式年增長20%計算，以60歲為例，2019年（Annual Deductible 10,000美元）的保費4,680美元，那麼到了2023年保費已加到8,034美元。這樣的複息計算，5年後的保費就翻了1倍。

這樣加價的速度，只會形成「擠出效應」，即是健康的投保人會跳船，剩下不健康的投保人，難有攤分風險效果--由一班帶病的人承擔一切索償開支，其間不單只醫療費用，亦需支付保險行政，以及保險公司的利潤。如此一來，這如同於支付系統所附加的服務費，不再是保險了。那到底這樣的醫保，對投保人而言，還有附加價值嗎？

這樣看來，於投保人而言，普通大房和半私家房的醫保，能提供全數賠償的模式，在香港普羅大眾可承擔的水平，可延續性較高端醫保優勝！

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撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第793期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱