  • 21°C
香港時間 : 2023109日 (週一) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機上Wi-Fi】達美航空2月起　免費提供機上Wi-Fi服務

科技 16:20 2023/01/09

分享：

分享：

達美航空從2月1日起為乘客提供免費Wi-Fi。

航空業競爭在後疫情時代愈趨激烈。為了吸引更多乘客，達美航空（Delta Air Lines）行政總裁Ed Bastian近日就宣布，達美航空將從2月1日起，為乘客提供免費Wi-Fi，並預計2023年底前，達美航空將會有700架以上的飛機供應免費Wi-Fi。

【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場

【Wi-Fi 6普及化】香港寬頻夥TP-Link推回收舊路由器獎賞　擬部署「智能家居即服務」

據外媒CNBC報道，達美航空與T-Mobile的合作，於下月起為旅客提供免費Wi-Fi服務，首階段將會有約80%的美國內陸航班支援，每周會有更多航班加入該服務。而到今年底將有超過700架飛機提供免費Wi-Fi。並預計明年年底，服務將擴展到達美航空的所有國際和區域航班上。

Bastia透露，該企已投資超過10億美元來打造這項服務。他補充，旅客透過登錄「達美飛凡里程（Delta SkyMiles）」常客計畫的帳號，就可使用免費網路服務，他也強調，申請常客計畫的帳號也同樣免費。

【家居/中小企WiFi】SmarTone夥TP-Link推家居及中小企WiFi網絡方案　藉三合一路由器佈局

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手
2022/12/28
【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手
【疫市營商】逾5成港消費者客服問題未解　調查：可令港企損失1170億元
2022/12/12
【疫市營商】逾5成港消費者客服問題未解　調查：可令港企損失1170億元
【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時
2022/12/07
【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時
【航空業】旅客數量激增如何應對？　達美航空限制貴賓室用量
2022/12/02
【航空業】旅客數量激增如何應對？　達美航空限制貴賓室用量

你可能感興趣

【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手
13:03 2022/12/28
【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來3個月將增加人手
【疫市營商】逾5成港消費者客服問題未解　調查：可令港企損失1170億元
14:07 2022/12/12
【疫市營商】逾5成港消費者客服問題未解　調查：可令港企損失1170億元
【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時
14:42 2022/12/07
【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時
航空 Wi－Fi 網絡保安 5G 移動裝置 手機Apps 疫情 科技產品 航空業 達美航空

下一篇文章

【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
【CES 2023】美國消費電子展　俄羅斯廠商被拒進場
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用
【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄
【CES 2023】Ring推出雙向車Cam　車輛停放仍可持續紀錄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款