【機上Wi-Fi】達美航空2月起　免費提供機上Wi-Fi服務

▲ 達美航空從2月1日起為乘客提供免費Wi-Fi。

航空業競爭在後疫情時代愈趨激烈。為了吸引更多乘客，達美航空（Delta Air Lines）行政總裁Ed Bastian近日就宣布，達美航空將從2月1日起，為乘客提供免費Wi-Fi，並預計2023年底前，達美航空將會有700架以上的飛機供應免費Wi-Fi。

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據外媒CNBC報道，達美航空與T-Mobile的合作，於下月起為旅客提供免費Wi-Fi服務，首階段將會有約80%的美國內陸航班支援，每周會有更多航班加入該服務。而到今年底將有超過700架飛機提供免費Wi-Fi。並預計明年年底，服務將擴展到達美航空的所有國際和區域航班上。

Bastia透露，該企已投資超過10億美元來打造這項服務。他補充，旅客透過登錄「達美飛凡里程（Delta SkyMiles）」常客計畫的帳號，就可使用免費網路服務，他也強調，申請常客計畫的帳號也同樣免費。

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責任編輯：曾曉汶

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